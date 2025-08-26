Editeaza

BAC-ul de toamna, in Dolj: a crescut procentul de promovare, dupa solutionarea contestatiilor

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 26 August 2025, ora 16:45
14 citiri
S-au afisat rezultatele finale ale Examenului National de Bacalaureat, sesiune vara - toamna 2025. In judetul Dolj, rata cumulata de promovare (inainte de contestatii) a fost de 35,2 % (promotiile curente si anterioare), procent ce a situat judetul Dolj pe locul al doilea la nivel national, la momentul respectiv. In judetul Dolj, promovabilitatea inregistrata, dupa solutionarea contestatiilor, este de 37,3%. In sesiunea august a anului scolar 2023-2024, promovabilitatea a fost 35,8%.

Conform ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Minor dat disparut
In seara de 24 august., ora 23:00, politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Craiova au fost sesizati ...
Ziua de 23 august si semnificatiile ei istorice
Evenimentul 23 august 1944 a fost cu siguranta un punct de cotitura in istoria Romaniei si a ...
Craiova a "pradat" Stambulul
Stiinta a descins in inima fostului Imperiu Otoman din nou, dupa isprava de a elimina titrata ...
ActualitateBusinessSportLife Show