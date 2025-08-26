Editeaza

Baiaram poate juca in returul cu Istanbul Basaksehir

Sursa: Cuvantul Libertatii
Marti, 26 August 2025, ora 02:40
Decarul Universitatii Craiova, Stefan Baiaram, s-a accidentat pe finalul partidei de pe teren propriu cu Petrolul Ploiesti, scor 2-0, dupa ce a calcat pe minge la un duel cu un adversar. Atacantul oltean a resimtit dureri la genunchi dupa meci, situatia sa devenind incerta pentru partida de joi, din mansa secunda a play-off-ului Conference League, cu Istanbul Basaksehir. In urma unui RMN, s-a constatat ca starea lui Stefan Baiaram este OK si jucatorul cel mai in forma al Universitatii Craiova ...citește toată știrea

