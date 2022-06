Baiat de 14 ani, injunghiat de un altul de aceeasi varsta. Fapta a avut loc in zona Salii Polivalente din Craiova

Un baiat in varsta de 14 ani a fost injunghiat de un altul de aceeasi varsta, luni dupa-amiaza, fapta avand loc in zona Salii Polivalente din Craiova. IPJ Dolj a transmis, luni, ca politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Craiova au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca, in zona Salii Polivalente din Craiova, un minor de 14 ani din localitate a fost injunghiat. "La fata locului s-au deplasat politistii care, din primele cercetari, au stabilit ca minorul, in aceasta dupa-amiaza, in ... citeste toata stirea