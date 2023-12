Universitatea Craiova a invins-o pe CFR Cluj, pe teren propriu, scor 1-0, in etapa a 18-a a SuperLigii. In urma acestui rezultat, Stiinta se afla pe locul 3, cu 32 de puncte, la egalitate cu CFR, care ramane pe 2. La final, capitanul Nicusor Bancu a avut un discurs realist, recunoscand ca Universitatea a fost inferioara adversarei ca exprimare in teren si a fost norocoasa sa castige, prin golul marcat in minutul 90 de Koljic."Am practicat un joc slabut, punctele sunt importante. Ne ajuta sa ... citeste toata stirea