Bancu: "Stam foarte rau... asa e cand faci mereu 5-6 schimbari in echipa"

Universitatea Craiova a transferat cinci jucatori in aceasta iarna, unii dintre ei internationali, dar capitanul echipei, Nicusor Bancu, nu este impresionat de aceasta campanie de mercato, considerand ca lotul ar fi fost mult mai bun daca erau adusi alti jucatori. Bancu recunoaste ca "stam foarte rau in clasament" si pune rezultatele slabe de anul acesta pe seama permanentelor schimbari efectuate in primul 11 de antrenorul Ivaylo Petev. "Bancone" isi pastreaza ideea ca Universitatea Craiova ... citește toată știrea