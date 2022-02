Barbat cautat de autoritatile italiene, prins la Craiova. A obtinut venituri din starea de urgenta pentru peste 6.000 de persoane

Un barbat in varsta de 54 de ani, cautat de autoritatile italiene deoarece facea parte dintr-o grupare care a obtinut venituri din starea de urgenta pentru peste 6.000 de persoane, a fost prins in Craiova. Prejudiciul in acest caz se ridica la 14,6 milioane de lei. Politia Judeteana Dolj a anuntat ca politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au prins, in Craiova, un barbat 54 de ani, din municipiu, fata de care autoritatile judiciare din Italia au emis un mandat european de ... citeste toata stirea