Barbat din Bailesti, retinut pentru lovire sau alte violente

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 11:45
In cursul zilei de ieri, politistii din cadrul Politiei Municipiului Bailesti au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 53 de ani, din Bailesti, sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente.

La data de 30 august a.c, jurul orelor 17:00, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca pe o strada din Bailesti este un conflict. La fata locului, s-au deplasat politistii, fiind identificat un barbat de 53 de ani, care a declarat faptul ca, in timp ce se afla pe strada, in ...citește toată știrea

