Barbat din Ciupercenii Noi, retinut pentru incalcarea ordinului de protectie

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 15:53
15 citiri
Ieri, 30 octombrie, politisti din cadrul Sectiei nr.10 Politie Rurala Poiana Mare au retinut, pentru 24 de ore, un barbat in varsta de 55 de ani, din comuna Ciupercenii Noi, sub aspectul savarsirii infractiunii de incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie.

In dimineata zilei de 26 octombrie a.c., politistii au fost sesizati de o femeie, de 41 de ani, din comuna Ciupercenii Noi, cu privire la faptul ca, vecinul sau, de 55 de ani, i-ar fi adresat injurii si cuvinte jignitoare, atat ...citește toată știrea

