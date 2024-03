Barbat din Craiova, arestat pentru trafic de droguri, dupa ce a fost prins in flagrant delict

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infractionala a unei persoane cercetate pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc, in forma continuata. Aceasta a fost arestata preventiv pentru 30 de zile.In ziua de 28 martie 2024, barbatul a fost prins in flagrant delict, in timp ce ar fi comercializat o cantitate de drog de mare risc, sub forma de ... citește toată știrea