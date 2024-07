Barbat din Craiova, retinut de catre politisti, pentru hartuire sexuala

Ieri, 04 iulie, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 42 de ani, din municipiul Craiova, sub aspectul savarsirii infractiunii de hartuire.In cursul zilei de 29 mai a.c., politistii au fost sesizati de o femeie, de 38 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul ca, in cursul lunii mai, in mod repetat, o persoana de sex masculin ar fi urmarit-o fara motiv si i-ar fi supravegheat locuinta. In urma cercetarilor efectuate de politisti, ... citește toată știrea