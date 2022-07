Barbat din Craiova, retinut pentru ca si-ar fi ucis in bataie fosta sotie si ar fi ingropat-o: Disparitia femeii a fost anuntata abia vineri

Un barbat din Craiova a fost retinut, fiind suspectat ca, anul trecut, si-a ucis in bataie fosta sotie si a ingropat-o. Femeia a fost data disparuta vineri, de fiul sau, care afirma ca ea ar fi trebuit sa ajunga in Italia la munca si nu a mai putut-o contacta. Ancheta a inceput dupa ce, vineri, politistii din Craiova au fost anuntati de un barbat din comuna Seaca de Camp despre faptul ca, in luna martie 2021, mama sa, din municipiul Craiova, a plecat de la domiciliul sau cu intentia de a ajunge ... citeste toata stirea