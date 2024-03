Barbat din Dolj, retinut de politisti pentru comiterea mai multor infractiuni

In cursul zilei de ieri, 04 martie, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 37 de ani, din comuna Cotofenii din Dos, sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovirea sau alte violente, amenintare si distrugere.In seara zilei de 27 februarie a.c., in jurul orei 20:00, politistii au fost sesizati de un tanar, de 22 de ani, din comuna Bucovat cu privire la faptul ca, aflandu-se pe strada "Nicolae Iorga", din localitate, ar fi fost agresat fizic ... citește toată știrea