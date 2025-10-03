Editeaza

Barbat retinut pentru incalcarea ordinului de protectie

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 16:45
14 citiri
Ieri, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 44 de ani, din Craiova, banuit de comiterea infractiunilor de incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie si hartuire.

Barbatul este banuit ca in perioada 18-24 septembrie, ar fi incalcat prevederile ordinului de protectie emis impotriva sa si ar fi urmarit in mod repetat o femeie de 39 de ani, din municipiul Craiova, apropiindu-se de aceasta la o distanta mai ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Nu au fost de serviciu, dar si-au facut datoria
Uneori, uniforma nu face omul. Curajul, devotamentul si spiritul de sacrificiu merg cu adevarat ...
C. S. Galicea Mare a castigat "Cupa Reginei" la oina
Sambata, pe Stadionul National "Arcul de Triumf" din Bucuresti s-au desfasurat finala Cupei Reginei ...
Liga Campionilor, programul etapei a doua
Marti si miercuri se joaca meciurile etapei a doua a grupei Champions League. De departe, cel mai ...
ActualitateBusinessSportLife Show