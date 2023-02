Baschetbalistii Craiovei au debutat in Top 10 cu un esec, la Constanta

Echipa de baschet a Craiovei nu mai conteneste in ultima perioada cu esecurile, atat in campionat, cat si in cupele europene. Daca in FIBA Europe Cup a ajuns la 5 infrangeri in tot atatea meciuri, dar are scuza diferentei mari de buget fata de adversare, echipa antrenata de Vitaly Stepanovski a capatat si in campionatul intern acest obicei, de a pierde. De fapt, rezultatele incep abia acum sa fie direct proportionale cu interesul suporterilor pentru echipa, baschetbalistii fiind practic ... citeste toata stirea