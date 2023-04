Echipa de baschet a Craiovei a incheiat prematur sezonul, fiind invinsa in minimum de meciuri de campioana en-titre, U BT Cluj, in seria din sferturile de finala ale play-off-ului. Toate cele trei dispute au fost echilibrate, baschetbalistii Baniei oferind o replica solida favoritilor la calificare, dar n-au reusit sa castige macar un meci, asa cum ar fi meritat. In unicul duel din Sala Polivalenta cu ardelenii, desfasurat aproape in anonimat, numai vreo 200 de spectatori fiind prezenti, in ... citeste toata stirea