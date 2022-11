Baschetbalistii Craiovei, la primul esec in grupele FIBA Europe Cup

Dupa ce si-a asigurat prezenta in faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup, castigand primele patru meciuri din grupa H, SCM Universitatea Craiova s-a relaxat si a fost invinsa fara drept de apel, pe teren propriu, scor 81-102 (23-25, 15-28, 20-20, 23-29), de HAKRO Merlins Crailsheim. Dupa ce oltenii castigasera in tur, in Germania, nemtii si-au luat revansa in Sala Polivalenta din Banie, in fata a 1.000 de spectatori. Formatia din Banie n-a mai fost dispusa la o lupta totala, fiind depasita la ... citeste toata stirea