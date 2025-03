Baschetbalistii Craiovei, succes important cu Timisoara

Intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii Nationale, cu importanta pentru calificarea in play-off, baschetbalistii de la SCM Universitatea Craiova s-au impus in Sala Polivalenta in fata celor de la SCM Timisoara, scor 85-78, pe sferturi: 17-20, 25-14, 22-19, 21-25. Brooks, Crawley si Nikolic au fost on-fire pentru formatia antrenata de Tudor Costescu, primul fiind MVP, cu 10 puncte si 16 ... citește toată știrea