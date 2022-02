Bataie la Craiova cu bate si cutite. Un minor de 16 ani si un tanar de 29 ani au ajuns la spital

In scandal au fost implicate 7 persoane. Cei care au sunat la 112 au spus ca s-au tras inclusiv focuri de arma, insa politistii nu confirma informatia. Printre scandalagii s-a aflat si un craiovean poreclit Sandokan, acesta fiind implicat in mai multe cazuri de violenta. Scandalul a avut loc in seara zilei de 13 februarie pe strada Barsesti, din Craiova. Intre membrii celor doua grupari exista un conflict mai vechi. Acestia s-au mai batut, au si existat plangeri formulate, dar acestea au fost, ... citeste toata stirea