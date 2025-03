Batalie retorica: Macron ii raspunde lui Putin

Dupa ce Moscova l-a comparat cu Napoleon si l-a acuzat ca vrea razboi continuu, Macron a raspuns Kremlinului in marja summitului european de la Bruxelles, pe tema apararii si Ucrainei: "Il cunosc bine pe presedintele Putin, asa ca daca reactioneaza este pentru ca stie ca am spus adevarul", a declarat presedintele francez, in cadrul unui briefing de presa. In discursul sau televizat de miercuri seara Macron spusese ca Rusia reprezinta "o amenintare pentru Europa", adaugand ca nimeni nu crede ca ... citește toată știrea