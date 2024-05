"Batrana Doamna", mai frumoasa, s-a intors acasa, la Colegiul National "Fratii Buzesti" din Craiova

O piesa de valoare inestimabila, vorbim despre o pianina, lucrata manual, in 1894, la Stuttgart, uitata undeva prin salile Colegiului National "Fratii Buzesti" din Craiova, a fost readusa la viata. Aceasta a fost descoperita de prof. Irina Capatina, cadru didactic, cu merite deosebite, de Limba si literatura romana si restaurata cu sprijinul elevilor, al parintilor acestora, al profesorilor si al unui partener din mediul de afaceri, fiind repusa in functiune. Astazi, in Sala "Prof. univ. dr. ... citește toată știrea