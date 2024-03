Bergodi: "Vom avea meci greu la Craiova, dar nu e decisiv"

In etapa a 29-a a campionatului, Universitatea Craiova disputa derby-ul cu Rapid, luni, de la ora 20.00, pe "Ion Oblemenco". Fostul antrenor al Stiintei, Cristiano Bergodi, care acum o pregateste pe Rapid, a prefatat duelul din Banie, spunand ca acesta nu va fi decisiv in privinta luptei pentru titlu, in care este angrenata formatia giulesteana."Jucam cu o echipa puternica si foarte importanta, care are jucatori de calitate. Craiova isi propune mereu sa castige titlul, asa ca vom avea parte ... citește toată știrea