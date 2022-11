Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman": lansarea volumului "In zigzag cu viata mea", autor Marian Barbu

Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman"organizeaza vineri, 18 noiembrie 2022, in sala "Acad. Dinu C. Giurescu", incepand cu ora 10.00, lansarea volumului "In zigzag cu viata mea", autor Marian Barbu. La eveniment vor participa invitatii:Tudor Nedelcea, Mircea Pospai, Dan Lupescu, Nicolae Balasa."Sunt sigur ca, in intelegerea intima a lui Marian Barbu, constientizata sau nu, tot ce exista pe lume, exista pentru a fi scris. Nu, bineinteles, in sensul dat scrisului de Mallarme, pentru ... citeste toata stirea