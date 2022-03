Bijuterii si parfumuri contrafacute, de peste un milion de lei, descoperite de politistii de frontiera din Olt

Pentru documentarea activitatii infractionale intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de contrabanda, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Olt - I.T.P.F. Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Corabia si in colaborare cu politisti din cadrul I.P.J. Olt, au efectuat sapte perchezitii la domiciliile unor persoane pe raza judetelor Olt si Teleorman. Astfel, au fost ridicate in vederea ... citeste toata stirea