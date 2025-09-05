Editeaza

"Boli, doctori si suferinzi in Oltenia de altadata", expozitie la Muzeul Olteniei

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 16:45
16 citiri
Muzeul Olteniei Craiova a vernisat, astazi, expozitia temporara "
Boli, doctori si suferinzi in Oltenia de altadata"
.
Realizata in parteneriat cu
Academia Romana - Institutul de Cercetari Socio-Umane din Craiova "C.S. Nicolaescu Plopsor"
si
Arhivele Nationale - Serviciul Judetean Dolj
, expozitia aduce in fata publicului o tematica de mare interes: istoria sanitara a Olteniei incepand din a doua jumatate a secolului al XIX-lea si pana in prima jumatate a secolului al XX-lea.

