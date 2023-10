Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius a avertizat asupra pericolului razboiului in Europa de vest si a facut apel la armata si societatea germana sa se pregateasca pentru acest lucru. "Trebuie sa ne obisnuim cu ideea ca ar putea exista o amenintare de razboi in Europa", a declarat Pistorius la televiziunea germana, duminica seara. Intre conflictul israelo-palestinian si ratboiul din Ucraina, intre altele ministrul german al Apararii este ingrijorat ca va vedea razboiul in Europa de vest ... citeste toata stirea