Braconaj piscicol depistat de jandarmii "mobili" Craiova

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 11:45
Ieri, in jurul orei 18:00, efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Fratii Buzesti" Craiova, aflati intr-o actiune comuna cu reprezentantii Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA), au desfasurat o misiune pe raza localitatii Calina, judetul Valcea. In timpul activitatilor, echipajul a observat o barca aflata pe raul Olt, in care se aflau doua persoane de sex masculin ce practicau pescuitul ilegal, folosind metode interzise - greblare si harponare. Este vorba de braconaj ...citește toată știrea

