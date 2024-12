Breaking News: Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi ca PSD se retrage de la masa discutiilor pentru formarea Executivului

"Nu poti sa stabilesti ceva concret cu oameni care una vorbesc in interior si alta vorbesc in fata presei. Nu poti face nimic cu asa-zisi parteneri carora le e 'sila' sa stea la masa cu tine si care au impresia ca asa se 'murdaresc'. PSD a suportat destul astfel de atitudini, fara sa comenteze si fara sa isi puna poalele in cap, asa cum au facut ceilalti. Acest mod de lucru este total contraproductiv in fata ... citește toată știrea