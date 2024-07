Bugetul pe 2024 al Doljului, rectificat

In sedinta extraordinara, care a avut loc in ziua de 04 iulie, Consiliul Judetean (CJ) Dolj a aprobat rectificarea bugetara, aferenta acestui an, in baza unor analize temeinic efectuate. Sunt sume importante cuprinse in aceasta rectificare.Prin Hotararea CJ Dolj nr./48/12.02. 2024, s-au aprobat bugetul general al judetului Dolj, pe acest an, si estimarile pe anii 2025 - 2027, buget care a fost modificat prin Hotararile CJ Dolj nr. 72/28.032024, 96/09.04.2024, 106/25.04.2024, 139/22.05.2024 si ... citește toată știrea