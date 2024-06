Burgenstock (Elvetia): Doua zile de discutii amare

Summit-ul pentru pace in Ucraina de la Burgenstock a dat verdictul: o declaratie finala semnata de 84 de tari, din cele 91 invitate si 8 organizatii internationale, si deloc surprinzator niciuna din tari membre BRICS printre semnatare. Nici Mexic, Indonezia sau Tailanda. "Pentru prima data am vorbit la cel mai inalt nivel despre pacea in Ucraina", a spus presedinta Confederatiei, Viola Amherd. Intrebarea "cand si cum poate fii invitata Rusia", ramane deschisa. Textul final cere implicarea ... citește toată știrea