Cai verzi la galop!

Doamna (apelativ obligatoriu) Emilia Neagu, consilier local municipal, din partea USR, isi cultiva sarguincios imaginea, pe pagina sa de socializare, la turatie moderata, mereu prost dispusa, ca un ardei Kapia in borcanul cu muraturi. Se manie din rutina, in fraze indesate cu uraciuni. Ne acorda intr-una din postari "o mica atentie", integrandu-ne in "masinaria de propaganda invechita si ruginita, de model soviet, care publica la comanda articole, care par scrise chiar de doamna primar". ... citește toată știrea