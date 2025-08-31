Editeaza

Cal bolnav, abandonat de stapan

Sursa: Cuvantul Libertatii
Duminica, 31 August 2025, ora 16:45
21 citiri
Politisti ai Biroului pentru Protectia Animalelor au emis un ordin de plasare intr-un adapost pentru animale aflate in pericol, pentru 45 de zile, pentru un cal aflat intr-o stare de sanatate precara.

Urmare a sesizarii unui barbat din Craiova, potrivit careia animalul se afla pe terenul sau din data de 28 august a.c., nemaiputandu-se deplasa, politistii au constatat, la fata locului, ca animalul ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Proteste ale judecatorilor, iar Curtea de Apel Craiova nu face exceptie
Cele 16 Curti de Apel din tara sunt in protest, iar Curtea de Apel Craiova nu face exceptie. ...
Vis implinit: Stiinta revine in elita Europei
Universitatea Craiova chiar a avut parte rar de bucurie in ultimele patru decenii. Iar cand a avut ...
Pizza la 112 dauneaza, cand apelul e fals
"Alo, as vrea sa comand o pizza!". Este un apel primit de politistii doljeni prin SNUAU 112. O ...
ActualitateBusinessSportLife Show