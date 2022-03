Calarasi : Ampla actiune de ecologizare

Mediul inconjurator este o realitate care nu include doar mediul natural, ci cuprinde si activitatea umana, conferindu-i acestuia pozitia de parte a mediului si beneficiar al acestuia. Fiecare dintre noi ca reprezentant al societatii are puterea si obligatia de a influenta procesul de ecologizare. Ecologizarea mediului detine un rol marcant in contextul in care mediul este important pentru noi toti. Noi ne dorim sa incurajam comunitatile sa actioneze in mod responsabil fata de mediu ori de cate ... citeste toata stirea