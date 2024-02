Calendarul desfasurarii mobilitatii cadrelor didactice, pentru anul scolar 2024/2025, transmis de I.S.J. Dolj in teritoriu

Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a transmis catre institutiile de invatamant preuniversitar din subordine calendarul referitor la completarea normei didactice de predare a personalului didactic la nivelul inspectoratului scolar si transferarea personalului didactic aflat in restrangere de activitate, pentru anul scolar 2024 - 2025. In Dolj, in acest moment, sunt 12 cadre didactice aflate in restrangere de activitate si 33 in situatia de completare de norma.Conform metodologiei in domeniu, ... citește toată știrea