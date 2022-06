Camin studentesc si cabinete medicale la standarde europene

Caminului 9 si cabinetele medicale amenajate in incinta aceleiasi cladiri, care fac parte din Campusul Facultatii de Mecanica, au fost inaugurate astazi, in prezenta viceprimarului Craiovei, Aurelia Filip si a rectorului Universitatii din Craiova, prof.univ.dr Cezar Ionut Spanu.Ultimele reparatii la Caminul 9 au fost efectuate in anul 1998, iar din 2009, caminul a intrat in conservare. Incepand cu anul 2019, a fost demarat un amplu proces de renovare si modernizare a acestui camin.https: ... citeste toata stirea