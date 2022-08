Campania - concurs "ACTIV in VACANTA" si-a desemnat castigatorii

In perioada 11 iunie-22 august 2022 s-a desfasurat campania-concurs "ACTIV INVACANEsA!", un proiect initiat de Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, destinat elevilor degimnaziu si liceu. Campania-concurs si-a propus sa vina in sprijinul elevilor si personalului didactic din invatamantul preuniversitar doljean cu activitati-suport de dezvoltare personala prin lectura, in directia imbunatatirii competentelor pe acest sens, dar si a responsabilizarii lor in vederea implicarii active in viata ... citeste toata stirea