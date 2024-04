O noua campanie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice va avea loc, in perioada urmatoare, in Craiova.Craiovenii se vor putea programa in vederea preluarii gratuite a deseurilor de echipamente electrice si electronice, de catre operatorul de colectare autorizat , la numarul de telefon:TelVerde: 0800.444.800 (gratuit), prin SMS (tarif normal) sau pe WhatsApp (cu mentionarea numelui si adresei deponentului)la numarul de telefon: 0752.568.092, de luni pana vineri, ... citește toată știrea