Campanie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice in Craiova!

Primaria Municipiului Craiova, in parteneriat cu organizatia eColectare, organizeaza in perioada 25 - 26 noiembrie 2022, o noua campanie colectare gratuita a deseurilor elecrice si electronice.Astfel, craiovenii se vor putea programa in vederea preluarii gratuite a deseurilor de echipamente electrice si electronice, de catre operatorul de colectare autorizat, la numarul de telefon: 0752.568.092, de luni pana vineri, intre orele 10:00 - 16:00 si online pe www.eColecteaza.ro.In urma comenzii ... citeste toata stirea