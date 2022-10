Campanie pentru Downing Street: Boris Johnson - posibil candidat

Ex-premierul Boris Johnson a aterizat sambata dimineata la Londra, revenit din vacanta petrecuta in Caraibe, intarind astfel ipoteza candidaturii sale pentru Downing Street. Rishi Sunak, fost ministru al Finantelor, este pentru moment in fata avand 100 de semnaturi necesare. Boris Johnson a demisionat in iulie in urma unei succesiuni de scandaluri. The Independent titra ieri ca "Johnson si Sunak conduc cursa", iar The Guardian a scris ca "triburile conservatoare impartite in razboi". Dar ... citeste toata stirea