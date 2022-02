Campioanele Doljului si Argesului se vor duela pentru promovarea in Liga a III-a

Conform tragerii la sorti de la FRF, campioana Doljului o va intalni pe cea a Argesului in barajul de promovare pentru Liga a III-a, de anul acesta. Meciurile vor avea loc pe 18 iunie, ora 18:00, turul, respectiv 25 iunie 2022, ora 17:30, returul, pe terenul fiecarei echipe. In Liga a 4-a Dolj, care s-a reluat saptamana trecuta, patru echipe se lupta pentru prima pozitie: Dunarea Calafat, Jiul Podari, Danubius Bechet si Metropolitan Isalnita. In Liga a 4-a Arges, care se va relua pe 12 martie, ... citeste toata stirea