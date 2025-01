Canada: Premierul Justin Trudeau si-a anutat demisia

Incurcat intr-o criza politica grava si confruntat cu o dizidenta tot mai mare in propria tabara politica, premierul canadian Justin Trudeau si-a anuntat luni demisia. El va ramane in functie, pana cand partidul sau va desemna un succesor, a spus premierul canadian reporterilor din capitala tarii, Ottawa. In varsta de 53 de ani, la 10 ani de la instalarea ca prim-ministru, Justin Trudeau are o popularitate scazuta, iar guvernul sau a supravietuit greu unor motiuni de neincredere. Detractorii ... citește toată știrea