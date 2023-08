Politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 56 de ani, din comuna Barasti, judetul Olt, sub aspectul savarsirii infractiunilor de agresiune sexuala si ultraj contra bunelor moravuri.In seara zilei de 17 august a.c., politistii au fost sesizati de o femeie de 60 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul ca, in timp ce se deplasa pe strada Lamaitei, un barbat pe care nu-l cunoaste ar fi atins-o in zonele intime si ar fi savarsit acte de ... citeste toata stirea