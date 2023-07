Deputatul de Dolj, Nicolae Giugea, liderul organizatiei municipale a PNL Craiova, are "un meci personal", de mai multa vreme, cu primarul actual al Craiovei, cu mari sanse si viitor, Lia Olguta Vasilescu, careia nu-i gaseste niciun merit, in orice demers al acesteia, indiferent de amplitudinea lui. Este fireste dreptul lui Nicolae Giugea, avid de sarcasme, sa fie excesiv de critic, neindurator de caustic, sa nu-i placa nimic in Craiova, prin aroganta sa tafnoasa, legata intr-un fel de numele ... citeste toata stirea