Candidatul Asociatiei Macedonenilor din Romania pentru Camera Deputatilor: Ionel Stancu - Experienta, Integritate, Dedicare

In varsta de 46 de ani, Ionel Stancu este casatorit si are o fiica in varsta de 13 ani. Este absolvent al Facultatii de Drept si Stiinte Administrative "Nicolae Titulescu" si al Facultatii de Educatie Fizica si Sport, Specialitatea Management in Sport, din cadrul Universitatii din Craiova, precum si masterand in specializarea "Analiza, diagnostic si evaluarea afacerilor".Deputatul Ionel Stancu, reprezentant al Asociatiei Macedonenilor din Romania in Parlamentul Romaniei, s-a remarcat in ... citește toată știrea