CAO: In mijlocul craiovenilor, de Ziua Mondiala a Apei

In fiecare an, pe 22 martie, sarbatorim Ziua Mondiala a Apei si cu aceasta ocazie am pregatit o serie de activitati menite sa atraga atentia asupra protejarii acestei resurse pretioase.Compania de Apa Oltenia implementeaza in aceasta perioada "Proiectul regional de de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dolj, in perioada 2014 - 2020", care presupune investitii in sisteme de alimentare cu apa si canalizare de peste 445 milioane de euro.Am fost prezenti, astazi, in ... citeste toata stirea