CAO: Program de furnizare a apei de 2 ore, rezerva de apa a municipiului s-a epuizat. Program Furnizare Apa in Municipiul Craiova, astazi, 21.07.2022

In aceste conditii, Compania de Apa Oltenia este nevoita sa furnizeze apa, astazi, 21.07.2022, in intervalul orar 19.00 - 21.00. Dupa ora 21.00 se intrerupe alimentarea cu apa, pentru refacerea stocurilor necesare asigurarii alimentarii in regim continuu.Vor fi afectate cartierele Simnicu de Jos, Centura de Nord, Craiovita, George Enescu, Brazda lui Novac, zona de centru, Rovine, Lapus, Lapus-Arges, Valea Rosie, Sarari si Bariera Valcii.Compania de Apa Oltenia S.A., prin laboratoarele de ... citeste toata stirea