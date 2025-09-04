Editeaza

Caravana BeActive m(all) the Rada Way se lanseaza vineri, la Craiova

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 16:44
24 citiri
Agentia Nationala pentru Sport anunta lansarea Caravanei BeActive m(all) the Rada Way in mall-ul Promenada Craiova, un proiect emblematic dedicat promovarii activitatii fizice in randul romanilor, desfasurat in cadrul Saptamanii Europene a Sportului. Proiectul este finantat de Comisia Europeana prin programul Erasmus+ si se bucura la Craiova de sustinerea partenerilor principali: The Rada Way, Promenada Craiova, DJST Dolj, alaturi de dansatori de tango, latino si dansuri clasice din scolile ...citește toată știrea

