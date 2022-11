Carmen Avram: "Din respect pentru viata a sute de mii de romani, cer Comisiei Europene sa gaseasca o solutie la problema invaziei de ursi din Romania"

Strasbourg, 24 noiembrie 2022. Suprapopularea cu ursi a padurilor din Romania are consecinte enorme in societatea noastra. "Ne costa vieti omenesti. In ultimul deceniu, Romania a inregistrat cel mai mare numar de victime ale pradatorilor din toata Uniunea Europeana - peste 20 de oameni ucisi si 200 raniti", a atras atentia europarlamentarul Carmen Avram, in Plenul Parlamentului de la Strasbourg, miercuri, 23 noiembrie 2022."Cu padure de patru ori mai putina decat Suedia, Romania are de cinci ... citeste toata stirea