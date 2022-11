Carmen Avram: Romania are cel mai scump lapte din Europa, iar fermierii disperati isi sacrifica vacile

Bruxelles, 9 noiembrie 2022. Criza energetica si penuria de furaje au adus sectorul laptelui din Romania in pragul falimentului. Paradoxul Romaniei e ca, desi, la lapte, are cea mai mare crestere de pret la raft din Uniunea Europeana - 64% - crescatorii de vaci primesc cel mai mic pret pe lapte din toata UE. Adica, 3 lei pe litru, in conditiile in care la raft laptele a ajuns si la 12 lei.In plus, a atras atentia europarlamentarul Carmen Avram, Romania se confrunta cu un deficit de 700 de mii ... citeste toata stirea