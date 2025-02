Carte frumoasa, cinste (si) cui te citeste!

In Romania, din 2022, ziua de 15 februarie este marcata ca Ziua Nationala a Lecturii. Pe 15 februarie s-au nascut doua personalitati culturale de seama ale Romaniei, cu un rol important in dezvoltarea educatiei romanesti si in promovarea lecturii: Titu Maiorescu aEuro" politician si critic literar, fondatorul societatii literare Junimea; Spiru Haret aEuro" renumit matematician si ministru al Educatiei, cunoscut pentru dezvoltarea sistemului educational modern al tarii noastre.In aceasta ... citește toată știrea