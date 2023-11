Fostul presedinte al SUA, Donald Trump, si-a numit oponentii "paraziti" intr-un discurs in New Hempshire, atragandu-si critici ale istoricilor dar si ale Casei Albe, care a reactionat luni 13 noiembrie comparandu-l cu "Hitler". In noul atac impotriva democratilor Trump a spus ca va cauta comunistii, marxistii, ... citeste toata stirea